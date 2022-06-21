Son dakika... 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü

Gaziantep'te 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı 23 yaşındaki ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası 16 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir (16) ve Cumali M. (23) kardeşler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

16 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü

Kavga sırasında eline tüfek alan Kadir, ağabeyi Cumali'ye ateş etti. Olay sonrası kafasına saçma isabet eden ve ağır yaralanan Cumali M., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öldürülen ağabeyin cenazesi ailesine teslim edildi

Kardeşi tarafından öldürülen Cumali M.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı kardeş gözaltına alındı

Öte yandan ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen Kadir M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki Kadir M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa