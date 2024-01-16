Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Fatih'te 30 Kasım 2023'de seyir halindeyken motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Göçer'in eşi Öznür Göçer mazeret sunarak katılmadı, taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, celse arasında sanık Mohamud'un mevcutlu olarak hazır edildiğini ve savunmasının tercüman huzurunda alındığını belirtti.

Göçer'in babası şikayetçi oldu

Duruşmada Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer'in avukatı, şikayetçi olduklarını, davaya katılma taleplerinin bulunduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sanık avukatlarından Şeyda Yıldırım ise "Olay, sonuçları itibariyle çok üzücü ancak kazadan ibarettir. Elimizden geldiğince acıları paylaşmaya ve yaraları sarmaya gayret ettik. Bundan sonrasında takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

27 bin 300 lira adli para cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mohammed Hassan Shekh Mohamud'u 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki pişmanlığını, davranışlarını ve geçmişini de dikkate alan mahkeme, bu cezayı 27 bin 300 lira adli para cezasına indirdi. Ayrıca sanığın sürücü belgesinin de 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Eşi şikayetinin bulunmadığını söylemişti

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mohamud'un celse arasında mahkemeye gelerek savunma yaptığı ortaya çıkmıştı. Savunmasının ardından Mohamud'un hakkındaki yakalama kararının ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedilmişti. - İSTANBUL