Soma'daki göçükte hayatını kaybeden işçi Sakarya'da toprağa verildi

SAKARYA - Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybeden işçi, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

9 Mayıs günü Manisa'nın Soma ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında özel şirket tarafından işletilen yer üstü linyit ocağında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 4 işçi göçük altında kaldı. Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılırken Fesih Acar ise hayatını kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında 3 çocuk babası Acar, eşinin memleketi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde getirildi. Kuzuluk Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kuzuluk Şose Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Acar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan katıldı.