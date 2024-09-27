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Soma'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama

Soma'da Suç Örgütüne Operasyon: 9 Gözaltı, 7 Tutuklama
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Manisa'nın Soma ilçesinde, vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşları tehditle haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede 13 ev ve bir işyerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında Soma'da korku ve şiddet üzerine bir yapı oluşturdukları ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları yönünde bilgiler tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin konut ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu ve uyarıcı madde, belge ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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