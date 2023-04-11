Soma'da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Soma'nın Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait yer altı maden ocağında sabaha karşı kontrollü patlatma sonucu oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 6 işçi etkilendi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Tevfik Pazarcıkyapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı işçiler Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül, Ali Anıl Palamut ilk müdahaleleri sonrasında Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Tevfik Pazarcık'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın meydana geldiği maden işletmesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "Soma'da bulunan bir maden işletmesinde, tavan taşını kırmak ve çalışma alanı açmak için yapılan kontrollü patlatma sonrası oluşan karbon monoksit gazından kaynaklı zehirlenme gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu kaza nedeniyle ne yazık ki bir çalışanımız hayatını kaybetmiştir. Etkilenen diğer çalışma arkadaşlarımıza da ilk müdahaleleri yapılarak hastanede kontrol altındadır."