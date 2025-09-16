Haberler

Soma'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Soma'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Manisa'nın Soma ilçesinde, kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesi Büyükgüney Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha analizleri ve takip sonucunda M.G. (36), M.D. (36) ve E.P. (36) isimli şahıslar, kazı yaptıkları sırada suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde bir jeneratör, bir hilti, bir dedektör, bir el dedektörü, bir kürek ve 5 metre kablo ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
