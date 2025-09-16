Soma'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, suç aletleriyle birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Büyükgüney Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Soma İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha analizleri ve takip sonucunda M.G. (36), M.D. (36) ve E.P. (36) isimli şahıslar, kazı yaptıkları sırada suç aletleriyle birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde bir jeneratör, bir hilti, bir dedektör, bir el dedektörü, bir kürek ve 5 metre kablo ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA