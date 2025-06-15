Soma'da İkinci Orman Yangınına Müdahale Başladı

Soma'da İkinci Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. İlk yangın saat 16.18'de başladı ve kısa süre içinde kontrole alınması hedefleniyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde bugün çıkan ikinci orman yangınına ekipler tarafından müdahaleye başlandı. İlçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi mevkisinde saat 16.18'de başlayan yangına ilk müdahalenin saat 16.22'de yapıldığı öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yangına 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüyor.

Öğle saatlerinde Soma'nın Bayat Mahallesi'nde çıkan yangının ardından aynı gün ikinci kez orman yangını yaşanması endişeye neden oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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