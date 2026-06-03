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SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasında

SOLOTÜRK'ün İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasında
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SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı'da nefes kesen bir gösteri yaptı. Kokpit kamerasına yansıyan görüntülerde masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş izleyenleri mest etti.

SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İstanbul semalarında yaptığı gösteri kokpit kamerasına yansıdı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı izleyenleri mest etti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin hazırladıkları özel gösteri ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin adeta dudak uçuklattı. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen uçuş anı kokpit kamerasına yansıdı. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü izleyenleri mest etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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