Söke-Kuşadası Yolunda Pikap ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Söke- Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan kavşakta pikap ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza kavşağa çıkmakta olan 09 SH 954 plakalı pikabın, Söke'den Kuşadası istikametine gitmekte olan 09 ANF 306 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü E.E. ve yolcu İ.U. yaralandı. Her iki yaralının da kask takması sayesinde daha ciddi yaralanmaların önüne geçildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN