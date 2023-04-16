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Söke'deki 'toprak hırsızları' jandarmadan kaçamadı

Söke'deki "toprak hırsızları" jandarmadan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Söke ilçesinde kamuya ait bir araziden izinsiz toprak aldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kamuya ait bir araziden izinsiz toprak aldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Burunköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kamu kurumuna ait araziden izinsiz olarak toprak alındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın sorumlusu 4 şüpheli şahıs yakalanırken, ilgili kamu kurumuna da idari işlem yapılması için bilgi verildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

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