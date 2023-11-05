- Söke'de sele kapılan 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan selin ardından sel sularına kapılan şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji'nin dün yaptığı yağış uyarısının ardından Aydın'da gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Koçarlı, Karpuzlu ve Söke ilçelerinde yağışlar sele dönüştü. Selin en çok zarar verdiği ilçelerin başında Söke yer alırken; Demirçay, Kisir, Akçakçaya, Bağarası ve Bıyıklı Mahalleleri sel sularına teslim oldu. Yaşanan felaketin ardından bölgeye AFAD, jandarma, polis, sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı.

Demirçay sele teslim oldu

Söke Demirçay Mahallesi'ndeki yağışlar sele dönüşerek mahalle meydanında bulunan 6 aracı sürükledi. Aynı aracın içerisinde yer alan Eren Kavakçay (19), Hacer Alptekin ile Ali Alptekin sel sularına kapıldı. Bölgede yapılan arama ve kurtarama çalışmalarında Eren Kavakçay ve Hacer Alptekin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında akıntıya kapılıp kaybolduğu düşünülen Ali Alptekin'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kisir Mahallesi de selden etkilendi

Etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan selden etkilenen bir diğer Mahalle de Kisir oldu. Edinilen bilgiye göre, Kisir Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinlerinden Nurten S.'nin de sel sulara kapıldığı düşünülürken, şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan self afetinin ardından bölgeye giden Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölge sakinlerinden bilgi aldı. Vali ve beraberindeki heyet, kayıp kişiler ile ilgili çalışmaları da yakından takip ediyor.