Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Aydın'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Eski eşiyle evli olan polis memuruna aracıyla çarpan saldırgan, daha sonra yaralı polisin otomobilin kaputunun üzerinde olduğu anı fotoğraflayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde eski eşiyle evli polise araçla çarpıp yaralanmasına neden olan kişi gözaltına alındı.

ÖNCE ÇARPTI, SONRA FOTOĞRAFINI ÇEKİP PAYLAŞTI

A.A. idaresindeki otomobil, Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde evinin önündeki otomobilinin arka tarafında bulunan polis memuru A.K'ye çarptı. Yaralanan A.K. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. kazadan sonra yaralının aracın kaputun üzerinde gözüktüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından "Trafik kazası, maalesef polis A.K. yaralandı" notuyla paylaştı.

ESKİ EŞİYLE EVLİ ÇIKTI

Olayında ardından A.A. gözaltına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı polis memuru A.K'nin, A.A'nın eski eşiyle evli olduğu öğrenildi.

KAZA VE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİ ANLAR KAMERADA

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin A.K. ve park halindeki aracına çarpması, yaralı kaputun üzerine düştükten sonra sürücünün aracıyla kısa bir süre ileri ve geri gitmesi, daha sonra aracından inerek cep telefonuyla kaputun üzerindeki yaralı A.K'nin fotoğrafını çekmesi yer aldı.

Kaynak: AA / İHA

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDevran Demir:

skik madem çok delikanlı adamdın neden boşadın aq

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilhan:

delikanlı adamın başına her şey gelebilir . boşanmakla bir alakası yok delikanlığın Devran.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıilhan:

Boşanmanın delikanlılıkla bir ilgisi yok Devran..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Adaletin çürüğü bir Türkiye'de herşey olur

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Serbest bırakıldı haberi yapmanıza gerek yok. Herkesin bildiği şey haber olmaz çünkü

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Yıldız:

pezevenk sahipçıkmazsan kaparlar

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

önce sen kullanmissin zaten, bırak biraz da o kullansın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıadalet adaletiçin:

bütün madenliler böyle gevşek mi

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Madenliler öyle ama mardinlileri bilmiyorum.

yanıt0
yanıt1
