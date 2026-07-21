Haberler

Söke'de 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Söke'de 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, ısrarlı takip ve kadına tehdit suçlarından 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (64), jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 20 Temmuz 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "ısrarlı takip", "kadına karşı tehdit" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (64) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasının infazı için Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında

Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişiye gözaltı
Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Yakalayın bu caniyi! Falçatayla dehşet saçtı, çok sayıda şikayet yağdı
Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!

Buse Terim’den samimi itiraf: Gördüğüm anda gözüme çarpmıştı!
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı
Özel'den 'Sıra size de gelecek mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Özgür Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna bomba yanıt
'2 yıldır beni istismar ediyordu' deyip kayınpederinin cinsel organını kesti

Gelinin kan donduran intikamı
Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor