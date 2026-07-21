Söke'de 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında 20 Temmuz 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "ısrarlı takip", "kadına karşı tehdit" ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. (64) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezasının infazı için Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı