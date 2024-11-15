Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OĞLUNU BASTONLA DÖVEREK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada taraflar zaman zaman birbirine girdi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp Tahtalı Camii tarafına doğru devam eden tartışmada baba, öfkeli oğlunu sakinleştirmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Baba, ortam gerilince bir türlü sakinleşmeyen oğlunu bastonla dövdü.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen baba ve oğlu birbirinden şikayetçi olmadığını ve kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadıklarını ifade etti.