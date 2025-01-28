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Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K.'nin tutuklandığını açıkladı.

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli kadın tutuklandı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.

Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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