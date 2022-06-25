Sokak ortasında yaşanan cinayetin zanlısı tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde Serkan Albayoğlu'nun hayatını kaybettiği olayın zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gece 01.10 sıralarında Aygün A. (24) isimli kadın Cihan Y. (63) ile birlikte Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesine geldi. İddialara göre Ali O. (37) ile makine mühendisi olan Cihan Y. arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. İddialara göre Ali O. ve Serkan Albayoğlu Cihan Y.'ye saldırdı. Tartışma kavgaya dönüşünce Cihan Y. belinden silahı çıkartarak Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya kurşun yağdırdı. Cihan Y.'nin silahından çıkan kurşunlar Serkan Albayoğlu'nun alnına ve sırtına isabet etti. Albayoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ali O. da kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan otopsinin ardından Serkan Albayoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen Cihan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa