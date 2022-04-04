Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler

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Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Takip ettiği eski kız arkadaşı Kader Gökçe'yi (23) boynundan vuran Alparslan Ç. daha sonra kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Otopsi, Gökçe, 3. Sayfa, Haberler

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