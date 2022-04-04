Sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Takip ettiği eski kız arkadaşı Kader Gökçe'yi (23) boynundan vuran Alparslan Ç. daha sonra kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Kader Gökçe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kozlu Gasilhanesine götürülen genç kızın cenazesi Güngören Uhut Camii'de defnedilecek. - İSTANBUL