Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşetin şüphelisi ağır cezada yargılanacak

Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfekle düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili asliye ceza mahkemesine açılan dava mahkemece görevsizlik kararı verilip dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olay, 17 Eylül 2025 tarihinde İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal Sever(69), oğlu Eyüp Sever (39) ve yeğeni Hamza Sever (41) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Polis ekipleri olay yerinde pompalı tüfekten ateşlenen 7 kartuş ele geçirirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Emre D. (39), kardeşleri E.D. (31) ve Ö.F.D. (31) ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen C.S. (32) gözaltına alındı.

E.D. ve Ö.F.D. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Emre D. ile sürücü C.S. adliyeye sevk edildi. Emre D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre D. hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten silahla yaralama' suçundan açılan davanın 6. duruşması görüldü.

Yaralıların avukatı ve aynı zamanda kardeşi ve amcası olan Hasan Sever'in yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine yönelik yaptığı itirazı değerlendiren 2.Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Söz konusu davanın önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı