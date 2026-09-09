Haberler

Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşetin şüphelisi ağır cezada yargılanacak

Sokak ortasında pompalı tüfekli dehşetin şüphelisi ağır cezada yargılanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfekle düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili asliye ceza mahkemesine açılan dava mahkemece görevsizlik kararı verilip dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfekle düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili asliye ceza mahkemesine açılan dava mahkemece görevsizlik kararı verilip dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olay, 17 Eylül 2025 tarihinde İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal Sever(69), oğlu Eyüp Sever (39) ve yeğeni Hamza Sever (41) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Polis ekipleri olay yerinde pompalı tüfekten ateşlenen 7 kartuş ele geçirirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Emre D. (39), kardeşleri E.D. (31) ve Ö.F.D. (31) ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen C.S. (32) gözaltına alındı.

E.D. ve Ö.F.D. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Emre D. ile sürücü C.S. adliyeye sevk edildi. Emre D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre D. hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten silahla yaralama' suçundan açılan davanın 6. duruşması görüldü.

Yaralıların avukatı ve aynı zamanda kardeşi ve amcası olan Hasan Sever'in yargılamanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine yönelik yaptığı itirazı değerlendiren 2.Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı vererek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Söz konusu davanın önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Kurtlar Vadisi'nde eskort rolüyle ünlenen ismin zor anları

Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir

Bu hareketi başını yakacak! Gündemdeki ceza inanılmaz
Mete Vardar'dan Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama

Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede 'öncülük' mesajı

Cevdet Yılmaz'dan "öncülük" mesajı: Uluslararası iş birliği gündeminde
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi

Evde elektrikli araç şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar