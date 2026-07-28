Samsun'da kanlı saldırı anı kamerada

Samsun'da geçen yıl sokak ortasında pompalı tüfekle düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın peş peşe ateş açtığı anlar yer aldı.

Olay, 17 Eylül 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal Sever (69), oğlu Eyüp Sever (39) ve yeğeni Hamza Sever (41) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Polis ekipleri olay yerinde pompalı tüfekten ateşlenen 7 kartuş ele geçirirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Emre D. (39), kardeşleri E.D. (31) ve Ö.F.D. (31) ile olay sırasında aracı kullandığı belirlenen C.S. (32) gözaltına alındı.

E.D. ve Ö.F.D. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Emre D. ile sürücü C.S. adliyeye sevk edildi. Emre D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre D. hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten silahla yaralama' suçundan açılan davanın 5. duruşması görülürken, saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde şüphelinin sokak ortasında pompalı tüfekle art arda ateş açtığı anlar yer aldı.

Yaralıların avukatı ve aynı zamanda kardeşi ve amcası olan Hasan Sever yaptığı açıklamada, "Kardeşim ve yeğenlerimin pompalı tüfekle yaralanması olayı kamera kayıtlarından da açıkça görüldüğü üzere adam öldürmeye teşebbüs niteliğindedir. Ancak yargılama halen Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Yaptığımız itirazlardan henüz sonuç alamadık. Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı