Sokak ortasında mastürbasyon yapan sapık yakalandı
İstanbul Beyoğlu'nda, sokak ortasında mastürbasyon yapan zanlı gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kuloğlu Mahallesi'ndeki sokakta mastürbasyon yaparken çevrede bulunan kişilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve bu görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlanan kişiyi bulmak için harekete geçti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kimlik bilgileri tespit edilen T.Y. (32), Beykoz'daki Tokatköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.