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Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

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Nevşehir'de sokak ortasında yaşanan dehşet güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kadın sokak ortasında yürürken eski eşi tarafından vuruldu. Can havliyle yol kenarındaki işyerine sığınan kadın içeri girer girmez olduğu yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan kadından acı haber geldi.

Nevşehir'de eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadın yaşamını kaybetti. Bir süre önce eşinden boşanan S.N.Ş. (26) ile eski eşi E.Y, arasında Güzelyurt Mahallesi 215. Sokak'ta tartışma çıktı.

CAN HAVLİYLE İŞ YERİNE SIĞINDI AMA...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y. tabancayla eski eşine ateş etti. Yaralanan kadın, sokaktaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli E.Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

"MONTUNDA DELİK VARDI, İÇERİ GİRİNCE YERE YIĞILDI"

Öte yandan S.N.Ş'nin yaralı halde koşarak bir işletmeye sığındığı ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale güvenlik kamerasınca kaydedildi. İş yerinde bulunan vatandaşlardan Neva Yanağlıbaş, gazetecilere, yaralı kadının koşarak bulundukları binaya girdiğini belirterek, "İmdat sesi duyduk, içeriye aldık. Montunda delik vardı, içeri girince yere yığıldı" dedi.

Mehmet Karataş da silah sesi duyduklarını, ardından kadının koşarak içeri girdiğini, yaralı olduğunu fark ettiklerinde zaman kaybetmeden 112'yi aradıklarını anlattı.

Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımurat dural:

Aile yılı ya Allah beterin den esirgesin

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Haber YorumlarıVatandaşın Biri:

Teröristi meclise getireceğinize idamı getirin!

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

bu bölgede kadın erkekten ayrlmya karar verince direk köydeki yada mahlldeki yobazlar deverye giririyorlar erkek tarfına namusunu kurtr diye gaz veriyorlar

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

evlilik sozlesmesi olmali ve maddeler halinde yazilmali kadin da erkek de kendi maddelerini belirlemeli ve o sözleşmeye eklemeli örneğin erkek ben esime izin vermeden calisamaz dihe bir madde eklemeli kadın o maddeye gore evlenmek isterse evet eder istemezse hayir der Kuranda Allah herseyi deftere Yazın ve tanik bulundurun hakli haksiz net ortaya çıksın buyurur ve yazmada hicbirsey eksik birakilmasin der sozlesme olursa hakli haksiz net ortaya çıkar iki tarafta sozlesmesinin maddelerini hazirlar ve birbirine kabil ettirmeye çalışır nikah masasinda boylece bosanma aninda bu maddeler ceverceveisnde hakli haksiz belirlenir

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