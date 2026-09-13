Sokak ortasında darp edildi

Adıyaman'da, bir kişi sokak ortasında darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Otogar yakınlarında B.Ö (23), isimli şahıs, kimliği belirsiz bir grup şahsın saldırısına uğradı. Darp neticesi yaralanan B.Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı