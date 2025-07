Sokak Köpeklerinin Saldırısı: 5 Koyun Telef Oldu

Pendik Kurnaköy'de bir ağıla giren sokak köpekleri 5 koyunu telef etti, 1 koyunu ise yaraladı. Hayvan sahibi Sevim Ateş, köpeklerin sürü halinde saldırdıklarını ifade ederek, " Defalarca söyledik ama sesimizi hiç kimseye duyuramadık" dedi.

Olay, Çarşamba sabahı Kurnaköy'de meydana geldi. 45 yıldır hayvancılıkla uğraşan Sevim Ateş, sabah hayvanlarını kontrole gittiğinde gördüğü manzara karşısında adeta şoke oldu. İddialara göre, Ateş'in bin bir emekle beslediği 5 koyunu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef oldu, 1 koyunu ise yaralandı. Yaşadığı olay karşısında büyük üzüntü yaşayan Sevim Ateş, yetkililere seslenerek, "Sürü halinde geliyorlar. Gecesi, gündüzü yok; her şekilde saldırıyorlar. Kendimizi bile zor kurtaracağız bu gidişle. Bize de saldırıyorlar" dedi.

"Bir çare bulunur diye umut ediyoruz"

Sevim Ateş, sokak köpeklerine bir çare bulunması gerektiğini ifade ederek, " Sabah kalktım, her yer de hayvan bağırıyor. Kan kokusu vardı. Hayvanlar çırpınıyordu. Kimi ölüyor, kimi acı içinde bağırıyordu. Daha önce de tavuklarım telef olmuştu. Kaç defa yaşadık biz bunu artık, canımıza yetti. Bu ilk değil. Defalarca söyledik ama sesimizi hiç kimseye duyuramadık. Belki sizin aracılığınızla bir çare bulunur diye umut ediyoruz. Beş koyunum gitti. Daha önceleri on tavuk ve hindiler öldü. Aynı şekilde yine saldırdılar. Ama biz bir türlü sesimizi duyuramadık. Son zamanlarda sokak köpekleri arttı. Üstelik artık böyle sürü halinde geliyorlar. Gecesi, gündüzü yok; her şekilde saldırıyorlar. Kendimizi bile zor kurtaracağız bu gidişle. Bize de saldırıyorlar. Önümüze çıkıyorlar. Artık sopasız, korumasız hiçbir yere gidemez olduk" diye konuştu.

"Çok ciddi zararları var"

Köy sakinlerinden Fatih Yılmaz, sokak köpeklerinin çok ciddi zararlarının olduğunu söyleyerek, "Bugün geldim, baktım; feryat figan içinde. Kadıncağız hayvanlarını o halde görünce ister istemez perişan olmuş. Üstelik bunu daha önce de yaşadı, biliyoruz. Burada bu durum maalesef sürekli tekrarlanıyor. Şehirlerde çoğaltılan sokak köpekleri, köy yerlerine özellikle bu taraflara bırakılıyor. Bazıları mama getiriyor, bakmaya çalışıyor ama buradaki köylünün ne çektiğini kimse bilmiyor. Hayvan severler sosyal medyada hemen duyarlılık gösteriyorlar. "Onlar sessiz kullar, zararsız canlılar" diyorlar ama gördüğünüz gibi hiç de zararsız değiller. Çok ciddi zararları var" dedi.

"Yetkililerden özellikle çözüm bekliyoruz"

Yılmaz, yetkililerden çözüm beklediklerine değinerek, " Hayvan severlerden ricamız şu: Biz de hayvan seviyoruz. Atımız var, köpeğimiz var, kedimiz var. Ama hepsine evimizde bakıyoruz, sokağa salmıyoruz. Madem bu kadar seviyorlar, herkes birer tane buradan köpek alsa Türkiye'de böyle bir sorun kalmaz. Avrupa'da böyle bir sorun yok. Buradan bir insan geçse, hele bir çocuk geçse tehlikede. Biz atla geçtiğimizde bile üzerimize geliyorlar. At üstünde olduğumuz için kendimizi zor kurtarıyoruz. Yetkililerden özellikle çözüm bekliyoruz. Ama sadece yetkililer değil, biz insanlar olarak da bu çözüme destek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL