Sokak köpekleri tehdit oluşturmaya devam ediyor: Parkta yürürken saldırıya uğradı

Son dönemde sıkça yaşanan ve yaralanma, ölüm gibi geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşılan olaylardan biri de köpek saldırıları olarak gündemde yerini alıyor. Hatta siyasi partilerin belediye başkan adayları seçim vaadi olarak sokak köpekleri için ne gibi önlemler alacağını vatandaşa anlatıyor. İstanbul'da kayda geçen görüntülerde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir gencin verdiği mücadele anbean kayda geçti.

SALDIRIDAN KORUNMAK İÇİN ADETA SAVAŞTI

Başıboş köpek sorunu sürerken bir saldırı haberi de İstanbul Avcılar'dan geldi.

Akşam saatlerinde göl kenarındaki parkta yürüyüş yapan genç olacaklardan habersiz yürüyordu. Bir anda etrafında beliren 3 köpek havlamaya başlayarak genç adama saldırmak için fırsat kolladı. Neye uğradığını şaşıran adam, yerde şans eseri bulduğu sopayı köpeklere doğru savurmaya başlayıp kendisini korumaya çalıştı, köpeklere bağırarak korkutmak için uzun süre uğraştı.

Talihsiz genç, saldırıdan bir an olsun vazgeçmeyen köpeklerle adeta savaştı. O anları ise bir vatandaş evinin balkonundan görerek cep telefonu kamerasıyla anbean kayda aldı.

Genç adam kendisini köpek saldırısından korumayı başardı ancak onun yerinde bir kadın veya çocuk olsa saldırıdan kendisini koruyabilir miydi? sorusu akıllara geldi.

SİYASİLERİN 'ÇÖZÜM' SÖZÜ HAVADA KALDI

Bu durum, siyasi partilerin belediye başkan adaylarının seçim vaatlerinde bile yer alıyor. İstanbul Avcılar'da yaşanan bir saldırı olayı, bu durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ" DEMİŞTİ

2023 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başıboş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızın haklarını korumanın da görevimiz olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Başı boş sokak hayvanlarıyla ilgili artan şikayetlerin farkındayız. Önceki gün Ankara'da bir evladımızın ağır yaralandığı elim hadise yüreğimizi dağladı. Bu sorunu inancımız, kültürümüz ve şefkat medeniyetimizin bize vazettiği ilkeler çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullanmıştı.

3 BAKANLIK ORTAK ÇALIŞMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından ise sokak köpeği sorununun çözümü için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında üç bakanlık ortak çalışma yaptı. Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın katılımıyla gerçekleşti.

AÇIKLAMALARA RAĞMEN KARARLAR HAYATA GEÇİRİLMEDİ

Yapılan açıklamada, "Hazırlanan taslak çalışmanın sonuna gelini, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor" ifadeleri kullanıldı ancak yerel seçimlere neredeyse 1 ay kalmış olmasına rağmen herhangi bir yasa değişikliğinin olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN "ÇALIŞMA YAPILIYOR" AÇIKLAMASI

Başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, sahipsiz sokak köpekleri hakkında çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda çalışmasının bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda hassasiyetinin olduğunu dile getirmişti.

"VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Hayvanların zarar görmesini istemediklerini ancak insanların da zarar görmemesi gerektiğini ifade eden Tunç, "Yurdun değişik yerlerinde köpeklerin parçaladığı, yaraladığı insanların olmaması lazım. Bunun çözümünü bulan Batılı ülkeler var. Bu çözüme uygun bir düzenlemenin yapılması lazım. Bu konuda bir çalışma söz konusu. Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen bir çalışma. Belediyelerin de konuya hassasiyetle yaklaşmaları gerekiyor. İnsanlarımızın sağlığını, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamamız lazım. Bu anlamda da gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda biz Bakanlık olarak katkı sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Siyasilerin, soruna ilişkin açıklamaları sürerken vatandaş ise bir an önce somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini istiyor.