Konya'da sokak köpeklerinin saldırdığı koyun telef oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri bir koyunu telef etti.

Olay, Karapınar- Konya Kara yolu üzerindeki bir çiftlikte gerçekleşti. İddiaya göre, sokak köpekleri, duvarlardan atlayarak ağıla girdi ve koyun sürüsüne saldırdı. Köpekler koyunlardan birini yakalayıp parçalarken diğerleri ağılın içine kaçtı. O esnada koyunlara yem vermek için ağıla gelen çoban Mehmet Harmancı, saldırgan köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çoban Mehmet Harmancı, koyuna saldıran köpeklerin 3 gün önce çiftliğe geldiğini, kendi köpekleriyle birlikte bu köpeklere mama verdiklerini söyledi. Harmancı, "Çiftliğin boş olduğu bir anda koyunumuza saldırıp öldürdüler. Karınları aç olduğu için değil vahşileştikleri için yapıyorlar. Bugün koyuna saldıran yarın çocuğa, kadına saldırabilir. Yetkililerden tek isteğimiz buna önlem almaları" dedi.

Köpeklerin koyuna saldırısı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KONYA