Haberler

Konya'da sokak köpeklerinin saldırdığı koyun telef oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte ağıla giren sokak köpekleri, bir koyunu telef etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çoban, köpeklerin üç gün önce çiftliğe geldiğini ve saldırganlıklarını artırdığını açıkladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri bir koyunu telef etti.

Olay, Karapınar- Konya Kara yolu üzerindeki bir çiftlikte gerçekleşti. İddiaya göre, sokak köpekleri, duvarlardan atlayarak ağıla girdi ve koyun sürüsüne saldırdı. Köpekler koyunlardan birini yakalayıp parçalarken diğerleri ağılın içine kaçtı. O esnada koyunlara yem vermek için ağıla gelen çoban Mehmet Harmancı, saldırgan köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çoban Mehmet Harmancı, koyuna saldıran köpeklerin 3 gün önce çiftliğe geldiğini, kendi köpekleriyle birlikte bu köpeklere mama verdiklerini söyledi. Harmancı, "Çiftliğin boş olduğu bir anda koyunumuza saldırıp öldürdüler. Karınları aç olduğu için değil vahşileştikleri için yapıyorlar. Bugün koyuna saldıran yarın çocuğa, kadına saldırabilir. Yetkililerden tek isteğimiz buna önlem almaları" dedi.

Köpeklerin koyuna saldırısı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi