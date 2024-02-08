Sokak köpekleri ahırda 15 keçiyi telef etti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sokak köpekleri, gece girdikleri ahırda 15 keçiyi telef etti.

Alınan bilgilere göre, Eski Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Hasan Hazar, sabah saatlerinde ahıra gittiğinde gece içeri giren sokak köpeklerinin 16 keçiden 15'ini telef ettiğini gördü. Hazar, bir yıllık emeklerinin ve geçim kaynaklarının ağır darbe aldığını söyledi. - DİYARBAKIR