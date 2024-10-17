Sokak köpeğinin üzerine yürüyüp silah çekti

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Bir şahıs, sokakta gördüğü bir köpeğin üzerine yürüdü ve silah çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre köpek şans eseri ölümden döndü.

SİLAH TUTUKLULUK YAPINCA VURAMADI

Ekol TV'nin haberine göre köpek, silahın tutukluk yapması sonucu şans eseri kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Saldırganın silahını ateşleyemediği için vuramadığı sokak köpeğinin sol ön bacağının kırık olduğu da görüldü. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.