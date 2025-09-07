Haberler

Sokak Hayvanları Açıklamasına Hakaret Eden Şahıs Antalya'da Yakalandı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın sokak hayvanları ile ilgili yaptığı açıklamalara yönelik küfür ve hakaret içeren paylaşımlar yapan Sedret Ç. isimli şahıs, Antalya'da polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın sokak hayvanları ile ilgili sosyal medya açıklamasını alıntılayarak küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapan şahıs polis tarafından Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sedret Ç. isimli şahıs X hesabı üzerinden "Valilikten tepki çeken karar! Sahipsiz hayvanların beslenmeleri yasaklandı" başlıklı haberi alıntılayarak Vali Yiğitbaşı'nın şahsı hakkında küfür ve hakaret içerikli paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahıs paylaşımdan birkaç saat sonra ekiplerin takibi ile Antalya'da yakalandı. Sedret Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

