Bilecik'te 700 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 700 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Söğüt ilçesine bağlı Ortaca ve Kızılsaray köylerinde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerinde jandarma ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı. Ortaca Köyü'nde 300, Kızılsaray Köyü'nde ise 400 vatandaşın katıldığı şenliklerde toplam 700 kişiye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara özellikle dolandırıcılık, hırsızlık ve yangın olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Şenlikler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sorunsuz şekilde tamamlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı