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Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Zırhlı Araç Sürücü Eğitiminde Yeni Standartlar Belirliyor

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Zırhlı Araç Sürücü Eğitiminde Yeni Standartlar Belirliyor
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Bilecik'teki Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı, zırhlı araç sürücü ihtiyacını karşılayarak en iyi sürücü eğitim merkezi olma yolunda ilerliyor, modern tesisler ve teknik donanımlarla eğitim kalitesini yükseltiyor.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın zırhlı araç sürücü ihtiyacını karşılamaya devam ederken, en iyi sürücü eğitim merkezi olma yolunda ilerliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın zırhlı araç sürücü ihtiyacını karşılamaya devam ederken, ulusal ve uluslararası alanda akredite en iyi sürücü eğitim merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Modern eğitim tesisleri, ileri seviye teknik donanımlar ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken merkez, zırhlı araç sürüş eğitimlerinde üst düzey standartları uyguluyor. Eğitim programları kapsamında personellere profesyonel sürüş teknikleri öğretilerek, operasyonel sahada güvenli ve etkin hareket kabiliyeti kazanmaları sağlanıyor. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi, yenilikçi eğitim anlayışıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın en önemli eğitim birimlerinden biri olmayı hedefliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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