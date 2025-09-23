Soğuk Savaş Programı Sunucusu ve Konuğu Tutuklandı

'Soğuk Savaş' programında Hadis-i Şerif üzerinden Hz. Peygamber ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapılması iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, programın sunucusu ve konuğu çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medyadan yayınlanan programda 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' Hadis-i Şerif'i üzerinden Peygamber Efendimiz ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Soydemir ve Akgündüz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. - İSTANBUL