Haberler

Soğanlı Vadisi'nde kaya koptu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde meydana gelen kaya kopması sonrası, yetkililer bölgeye teknik ekipler göndererek güvenlik önlemlerini artırdı. Ziyaretçi güvenliğinin öncelikli olduğu belirtilirken, detaylı hasar tespiti ve kalıcı müdahale yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılacak.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde meydana gelen kaya kopmasının ardından yetkililer hızla harekete geçerken, alanda güvenlik önlemleri artırıldı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay yaptığı açıklamada, kaya kopmasının ardından teknik ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edildiğini belirtti. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından uzman ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden Aslanbay, ziyaretçi güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Aslanbay, "Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ziyaretçi sirkülasyonunun ve saha güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi adına bölgede titiz bir morfolojik temizlik yapılarak güvenli alan oluşturulmuştur. Gelişen lokal kütle hareketinin nedenlerine dair detaylı hasar tespiti, statik-yapısal analizler, jeomorfolojik risk değerlendirmelerinin raporlanması süreci ve hazırlanan veriler ışığında uygulanacak kalıcı müdahale yöntemleri, Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuzca evrensel koruma ilkeleri ve bilimsel kriterler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecektir. Yaşanan hadise sebebiyle Soğanlı esnafımıza, kıymetli ziyaretçilere ve bölge insanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

