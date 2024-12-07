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Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 84 Yaşındaki Adamın Ölümüne Yol Açtı

Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı 84 Yaşındaki Adamın Ölümüne Yol Açtı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki Ali Baskın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan ilçesi Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının haber alamadığı Ali Baskın'ın durumunu kontrol etmek isteyen ekipler, evin birinci katına geldiklerinde yaşlı adamın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yapılan incelemede Baskın'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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