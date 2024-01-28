Üye Girişi
Haberler

Sobadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu: Anne kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sobadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu: Anne kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti Burdur'da akşam saatlerinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında evde bulunan 76 yaşındaki kadın komşular tarafından kurtarılırken birlikte yaşadığı 41 yaşındaki oğlu yanarak hayatını kaybetti.

Sobadan çıkan yangında ev alevlere teslim oldu: Anne kurtarıldı, oğlu hayatını kaybetti

BURDUR - Burdur'da akşam saatlerinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında evde bulunan 76 yaşındaki kadın komşular tarafından kurtarılırken birlikte yaşadığı 41 yaşındaki oğlu yanarak hayatını kaybetti.

Yangın saat 21.45 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Aynur'aait müstakil evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulanan Murat Aynur'un annesi Fatmana Evcil vatandaşlar tarafından evden son anda kurtarılırken Murat Aynur ise evin içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangından son anda kurtarılan anne Fatmana Evcil oğlunun içeride kaldığını öğrenip sinir krizi geçirince sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Söndürülen yangın sonrası içeri giren itfaiye ekipleri ise Murat Aynur'un yanarak öldüğünü tespit etti. Murat Aynur'un cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Burdur 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? 28 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 27-28 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 28 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor - Hatayspor maç özeti! (VİDEO) Adana Demirspor - Hatayspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 29 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 29 Ocak Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor - Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Las Palmas - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Las Palmas - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title