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SMO, Münbiç'te PKK/YPG'ye Ait Bomba Yüklü Kamyon Ele Geçirdi

SMO, Münbiç'te PKK/YPG'ye Ait Bomba Yüklü Kamyon Ele Geçirdi
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'te bomba yüklü bir kamyonu ele geçirerek, güvenlik önlemleri aldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye ait bomba yüklü kamyon ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü PKK/YPG'den temizledikleri Münbiç'te çalışmalarını sürdürüyor. SMO askerleri, PKK/YPG'li teröristlere ait bomba yüklü kamyon ele geçirdi. Kamyon kasasındaki birçok patlayıcının kablolarla birbirine bağlandığı gözlendi. SMO'da görevli bomba imha uzmanları, bombaların bağlantılarını sökerek, güvenliği sağladı. Bombaların daha fazla hasara yol açmaları için demir parçalarıyla güçlendirildiği belirlendi. - MÜNBİÇ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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