SMA Hastası Bebeğin Adına Sahte Kumbaralarla Dolandırıcılık Yapanlar Yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de bir çok esnafa girerek SMA hastası bir bebek adına bağış kumbarası bırakan kişilerin dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Kumbara üzerine basılı olan ismin, fotoğrafın ve valilik izin numarasının başka kişilere ait olduğu tespit edilirken, toplanan paranın ise bambaşka birine gittiği öğrenildi. Polis ekipleri IBAN sahibini yakalayarak adliyeye sevk etti.

İstanbul'da bu kadarı da pes dedirten bir olay gerçekleşti. Arnavutköy İlçesi'nde yaklaşık 1 sene önce SMA hastası bir bebek adına esnafa dağıtılan kumbaraların sahteciler tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Bir esnaf dolan kumbarayı teslim etmek için sahibiyle irtibata geçmek istediğinde gerçek ortaya çıktı. Kumbara üzerine basılan fotoğraf ve ismin başka birine, valilik izin numarasının ise İzmir'de yaşayan gerçekten hasta olan başka bir çocuğa ait olduğu ortaya çıktı. Şahısların kopyalanan izin numarası üzerinden kendi IBAN numaralarını belirterek ve kumbara dağıtarak sahte bağış topladığı ortaya çıktı.

Daha öncede başka vakıflar adına bağış toplamış

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kumbara üzerinde ismi yazılı olan R.T.D. isimli zanlının daha öncede bilindik büyük vakıflar adına sahte bağış toplarken fark edildiği yapılan şikayetler doğrultusunda hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekipleri yakalanan kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

"Çocuklar üzerinden böyle bir şey yapmak kötü"

Olayın dolandırıcılık olduğunu fark eden esnaf Faruk Aksakallı, "Arkadaş geldi SMA hastası çocuğu olduğunu belirterek kumbara bırakmak istedi. Bizde hassasiyet göstererek yardımcı olmak istedik kumbara dolunca parayı göndereceğimiz yeri ararken dolandırıcılık olduğunu fark ettik. Başka bir çocuğun adına para toplanmaya çalışıldığını fark ettik polise bildirdik ve şahıs yakalandı. Biz fark etmemiş olsaydık buradaki bütün esnaflara bu kumbaralar dağıtılmıştı hepsi geri toplandı. Çocuklar üzerinden böyle bir şey yapmak kötü bir duygu insanlar bu seviyeye kadar düştü" Şeklinde konuştu.

"Normal kumbaraya 1 TL atılıyorsa buna 50 veya 100 TL atılıyor"

Aynı kumbaradan dükkanına bırakılan ve sonradan olayları fark eden esnaf Berat Ozan "Biz kumbara dışında valilik izin baskısını görünce yardımcı olarak almak istedik. Boşaltma olayı olmadı kimse gelmedi ve sormadı ne kadar dolu olduğunu normal kumbaraya 1 TL atılıyorsa buna 50 veya 100 TL atılıyor. Ben görünce şaşırdım insanlara güven olayını ortadan kaldırıyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan biri gelse artık kabul etmeyeceğim çünkü bizde bu suça ortak olmuş oluyoruz artık. Yazıklar olsun ne diyorum" İfadelerini kullandı.

Öte yandan İHA Muhabirinin ismi kullanılarak dolandırıcılık yapılan gerçek SMA hastası çocuğun ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde duruma hakim oldukları, şahsı tanımadıkları ve kendi kampanya süreçlerinin zedelenmemesi adına isimlerinin açıklanmamasını istedikleri belirtildi. - İSTANBUL