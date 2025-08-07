Şizofreni Hastası Doktor Oğlu, Yatalak Annesini Darbetti

Şizofreni Hastası Doktor Oğlu, Yatalak Annesini Darbetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yatalak annesini darbederek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu gözaltına alındı. Olayın detayları güvenlik kameraları ile ortaya çıkarken, annenin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yatalak annesini darbederek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu, gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kamera kaydı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Yaşlı kadının darbedildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması yürekleri dağladı.

Annesini daha önceden de defalarca darbettiği ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim" diye tehdit ettiği A.K., cani evlattan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından M.G. gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YÖK'ten 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunanlara suç duyurusu

Sahte diploma skandalında YÖK harekete geçti! O iddiaya suç duyurusu
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MİT'ten FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçarken yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.