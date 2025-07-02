Sivrihisar'dan Rize'ye Giden Uçak Düştü, Arama Çalışmaları Sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) düşen uçağın enkazına ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum- Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır.

Olay yerine; Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirilmiştir.

Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede arama çalışmaları devam etmektedir." - BAYBURT