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Sivrihisar'da uyuştucu operasyonu, 1 zanlı tutuklandı

Sivrihisar'da uyuştucu operasyonu, 1 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 119 gram esrar, 185 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından Sivrihisar ilçesindeki bir adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde, Sivrihisar ilçesinde esrar elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesinde tespit edilen bir şahsa ait adreste yapılan aramada, 119 gram esrar, 185 kök kenevir bitkisi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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