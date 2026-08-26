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Eskişehir'de Tır Yangını Büyümeden Söndürüldü

Eskişehir'de Tır Yangını Büyümeden Söndürüldü
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan lastik yangını, sürücünün ve çevredekilerin hızlı müdahalesi ile itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, ön kabloya sıçramadan büyük bir hasar oluşmadan atlatıldı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan lastik yangını, sürücünün dikkati, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Sivrihisar'ın kırsal Paşakadın mevkiinde meydana geldi. Sivrihisar-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametinde seyreden bir tırın dorse lastiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden tır sürücüsü, aracı sağa çekerek çekiciyi dorseden ayırdı ve yangının ön kabine sıçramasını önledi. Çevredeki diğer sürücülerin ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yaşanan hareketli dakikalar ise yoldan geçen bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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