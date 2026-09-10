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Sivrihisar’da kavşakta çarpışan araçlardan biri yan yattı

Sivrihisar’da kavşakta çarpışan araçlardan biri yan yattı
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Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yan yattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri yan yattı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Sivrihisar ilçe merkezindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç ile SUV tipi otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yan yatan araç nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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