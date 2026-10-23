Sivrihisar'da 53 yaşındaki kadın traktör şaftına sol kolunu kaptırdı, ağır yaralandı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptıran 53 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı kırsal Göltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (53) isimli kadın, henüz belirlenemeyen bir sebeple çalışır vaziyetteki traktörün dönen şaftına sol kolunu kaptırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan kolu için tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanenin Acil Servis önüne gelen yakınları fenalık geçirdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı