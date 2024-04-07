Polislerin servis aracı devrildi
Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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