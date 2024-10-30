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Siverek'te Yangın Paniği: Maddi Hasar Var

Siverek'te Yangın Paniği: Maddi Hasar Var
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi'nde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangına müdahale eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle alevleri kontrol altına aldı. Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi fakat can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi'nde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında evde büyük maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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