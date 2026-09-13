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Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı

Siverek’te trafik kazası: 2 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yolda seyir halindeki araç, kavşaktan dönmeye çalışan araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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