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Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda yangın

Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda yangın
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesine rağmen tırın motor bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında tırın motor bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şanlıurfa-Siverek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan tırın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yangını söndürmek için sürücüye yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen tırın motor bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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