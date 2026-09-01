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Siverek'te Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Şanlıurfa Siverek'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, aracı tamamen küle çevirdi. Sürücü yangını fark edip aracı durdurdu, ancak alevler büyüyerek otomobili sardı. Maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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