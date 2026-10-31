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Siverek'te kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

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Siverek'te kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı Siverek'te yakaladı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şahsın, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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