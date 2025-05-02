Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 50 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerindeki şantiyede akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer konteynerlere sıçradı.
50 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 50 konteynerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa