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Siverek'te gelinlik mağazası yangınında yaklaşık 15 milyon TL zarar oluştu

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Siverek'te gelinlik mağazası yangınında yaklaşık 15 milyon TL zarar oluştu Haber Videosunu İzle
Siverek'te gelinlik mağazası yangınında yaklaşık 15 milyon TL zarar oluştu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç katlı gelinlik mağazasında gece kapalıyken çıkan yangında yüzlerce gelinlik kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 15 milyon TL'lik maddi zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üç katlı bir gelinlik mağazasında çıkan yangında yüzlerce gelinlik yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaklaşık 15 milyon TL'lik maddi zarar meydana geldi.

Yangın, Siverek'in Kale Mahallesi Şair İbrahim Rafet Caddesi üzerinde bulunan üç katlı gelinlik mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde mağazanın kapalı olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler mağazanın üç katına yayıldı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mağazada bulunan yüzlerce gelinlik yanarken, çok sayıda ürün de kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 15 milyon TL'lik maddi zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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